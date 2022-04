Thorsby: «Ora tre gare fondamentali, sappiamo cosa fare»

C’è amarezza nelle parole di Morten Thorsby, che non si dà pace dopo il 2-0 patito a Bologna. «È stata una partita equilibrata – dice il norvegese -, nel primo tempo abbiamo controllato bene il gioco. Loro sono stati pericolosi in contropiede, noi però abbiamo fatto abbastanza bene. Anche a inizio ripresa abbiamo iniziato positivamente e abbiamo avuto una grande occasione con Caputo. E poi in questa situazione che stiamo vivendo ci siamo ritrovati sotto di due gol: fa male, molto male. L’1-0 è arrivato nel momento peggiore, in cui erano un po’ in difficoltà e invece…».

Fondamentali. Il centrocampista richiama tutti i compagni sull’attenti: «Potevamo fare punti, ma non possiamo pensare troppo. Abbiamo ora tre partite fondamentali: Salernitana, derby e Hellas Verona. Sappiamo che cosa dobbiamo fare. La situazione è difficile, ma ci sono ancora sei partite: sappiamo di cosa abbiamo bisogno. È meglio che dopo cinque giorni arrivi già un’altra partita. Oggi abbiamo fatto bene tante cose, ma ci è girata male».