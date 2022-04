Verso la Salernitana: prove tecnico-tattiche per la Samp

Meno due alla Salernitana. All’anti-vigilia del turno pasquale di campionato, la Sampdoria ha lavorato sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini”, effettuando delle esercitazioni di carattere tecnico-tattico preparatorie alla gara con i campani. Domani, venerdì, in orario mattutino è prevista la rifinitura. In serata la squadra si ritroverà in albergo per il consueto ritiro pre-partita.