La Sampdoria delude, la Salernitana sbanca Marassi

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e granata clicca qui.

Sampdoria 1

Salernitana 2

Reti: p.t. 4′ Fazio, 6′ Ederson, 32′ Caputo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (1′ s.t. Augello); Candreva, Rincón (41′ s.t. Damsgaard), Thorsby (18′ s.t. Ekdal); Sensi; Quagliarella (18′ s.t. Sabiri), Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Conti, Vieira, Yoshida, Magnani, Damsgaard, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Salernitana (5-3-2): Sepe (25′ s.t. Belec); Mazzocchi, Gyomber, Radovanovic, Fazio, Ranieri (42′ s.t. Gagliolo); L. Coulibaly, Bohinen, Ederson (20′ s.t. Kastanos); Bonazzoli (20′ s.t. Ribery), Djuric (42′ s.t. Mikael).

A disposizione: Russo, Belec, Veseli, Verdi, Di Tacchio, Zortea, Dragusin, Perotti.

Allenatore: Nicola.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Assistenti: Dei Giudici di Latina e Lombardo di Cinisello Balsamo.

Quarto ufficiale: Colombo di Como.

VAR: Manganiello di Pinerolo.

AVAR: Mondin di Treviso.

Note: ammoniti al 20′ p.t. Sepe e Djuric per proteste, al 4′ s.t. Bonazzoli, al 5′ s.t. Bohinen, al 39′ s.t. Ranieri, al 44′ s.t. Sensi per gioco scorretto, al 34′ s.t. Ribery, al 35′ s.t. Mazzocchi per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 9.066 (rateo 116.501 euro), paganti 5.842 (incasso 82.123 euro); terreno di gioco in buone condizioni.