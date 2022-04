World Earth Day: ‘Green’ Thorsby a Day Off su DAZN

Morten Thorsby è il nuovo protagonista di Day Off, programma di DAZN condotto da Diletta Leotta. L’intervista – rilasciata in app proprio oggi, nella Giornata Mondiale della Terra – affronta il tema della sostenibilità ambientale e del ruolo che può avere il calcio per incentivare una svolta ecologica. Il centrocampista norvegese, da tempo impegnato con la sua fondazione We Play Green, ha lanciato un messaggio importante: «I tifosi nel mondo sono quasi quattro miliardi, se ognuno di loro prendesse coscienza di tutti i danni che stiamo facendo al nostro ecosistema, potremmo cambiare tante cose. Il calcio può salvare il mondo».