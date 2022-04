Giampaolo: «Punto importante a Verona: siamo vivi»

«Un punto importante, anche se una vittoria sarebbe stata un passo avanti importantissimo». Marco Giampaolo ha qualche rimpianto dopo l’1-1 con l’Hellas Verona, ma nella battaglia del “Bentegodi” è riuscito comunque a impantanare una delle squadre più in forma della Serie A. «Che questa partita l’avremmo giocata così lo sapevo già da un paio di settimane – dice il mister -. Il Verona è una squadra forte, che ha qualità, leggerezza e meccanismi. Ti fanno patire, creando tantissimo. Oggi però li abbiamo fatti creare qualcosa in meno del solito. Noi abbiamo fatto una partita di equilibrio, di ordine. Ogni calciatore ha rispettato le consegne. Peccato, però».

Vivi. L’allenatore doriano continua così la sua analisi: «Il gol è arrivato in un momento in cui eravamo in pieno controllo. Ma ho dovuto rinunciare a due difensori e chi è subentrato ha fatto più fatica». Il clima dopo il triplice fischio era bello caldo. «Adesso le partite sono pesanti – conferma alle tv -. Siamo sempre al limite delle tensioni, anche dal punto di vista nervoso: ci sta essere arrabbiati e risentiti a fine partita. Vuole dire che siamo vivi».