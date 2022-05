Giampaolo: «Non facciamo calcoli, servono dei punti»

Dopo la battuta d’arresto con la Lazio, Marco Giampaolo analizza così la gara della sua Sampdoria: «La squadra ha fatto una buonissima gara, prima di subire gol abbiamo avuto un paio di occasioni favorevoli. Abbiamo concesso un gol su una punizione, l’altro su una palla persa in uscita da un difensore nostro. Ma la squadra ha tenuto, facendo la partita che doveva fare. Abbiamo cercato di fare densità, limitando i buchi. Siamo riusciti a stare in partita. Lo abbiamo fatto il più possibile, al netto della qualità di cui dispone la Lazio, che ci è superiore. C’era differenza di valori in campo».

Punti. Chiosando le sue riflessioni sulla partita, Giampaolo dice: «Rispetto al passato abbiamo giocato meglio su entrambe le fasi: sia in possesso di palla che non. Abbiamo anche avuto più coraggio. Il risultato non ci premia, ma abbiamo fatto una partita seria. ». E proprio il coraggio sarà una delle cose fondamentali da mettere in campo di qui alla fine del campionato. «Non facciamo calcoli – taglia corto il mister -, l’ho detto già sabato scorso che avremmo dovuto fare qualche punto ancora. Faremo il massimo di quello che sapremo andarci a prendere nelle due partite che rimangono. Non facciamo appello a niente e nessuno: andiamo a prenderci la salvezza».