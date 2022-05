Ripresa immediata: domenica di lavoro per la Samp

La Sampdoria rientrerà nella notte da Roma in aereo e domattina, domenica, sarà di nuovo in campo. Marco Giampaolo e il suo staff hanno infatti programmato un’immediata ripresa degli allenamenti in vista del Monday Night con la Fiorentina, valido quale 37.a giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22.