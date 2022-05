Ripresa in due gruppi a Bogliasco tra campo e palestra

Questa mattina la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per cominciare l’avvicinamento all’ultima gara casalinga del campionato, in programma lunedì 16 maggio con la Fiorentina (ore 18.30). Marco Giampaolo ha suddiviso la squadra in due gruppi in base al minutaggio maturato a Roma con la Lazio: i più impiegati all'”Olimpico” hanno lavorato in palestra, gli altri sul campo 2 (esercitazioni tecniche, lavoro atletico e partitella a campo ridotto).

Singoli. Individuale per Sebastian Giovinco. Percorso di recupero agonistico per Manolo Gabbiadini. Stefano Sensi dopo una sessione in palestra, si è invece sottoposto a terapie e fisioterapia. L’appuntamento per il prossimo allenamento è fissato mercoledì pomeriggio.