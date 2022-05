Capitan Quagliarella: «Un lunedì pomeriggio fantastico»

Tocco sotto e gol, di gran classe. Fabio Quagliarella ha siglato il suo 181° gol in Serie A alla sua maniera. «Sono molto contento – sorride il capitano -, ci tenevo. Da un po’ di settimane stavo bene, questo era il momento: ultima in casa, davanti al nostro pubblico ed è arrivato un bel gol. Insomma, è stato un lunedì pomeriggio fantastico dopo aver ottenuto la salvezza. Abbiamo fatto una bella partita, ci tenevamo per il nostro pubblico: la testa nel calcio è tutto. E fa tutto. Oggi è stato l’emblema di questo concetto, perché abbiamo giocato con la testa libera mettendo in difficoltà un’ottima squadra».

Maglia. Non è stata facile, ma il risultato maturato con la Fiorentina dice molto sul valore di questa squadra. «Siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo avuto paura ma sapevamo che ne saremmo dovuti uscire in un modo o nell’altro. Con il derby abbiamo messo un tassello importante per la salvezza, oggi abbiamo staccato quei 33 punti che un po’ ci davano fastidio. Ho parlato del mio futuro, ma prima di Fabio Quagliarella c’era la salvezza della Sampdoria: quindi andava conquistata quella. Io voglio chiudere la carriera con questa maglia».