È qui la festa: Samp salva e da sballo, Fiorentina al tappeto

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e viola clicca qui.

Sampdoria 4

Fiorentina 1

Reti: p.t. 16′ Ferrari, 30′ Quagliarella; s.t. 26′ Thorsby, 39′ Sabiri, 44′ N. Gonzalez rig.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero (41′ s.t. Ravaglia); Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira (41′ s.t. Trimboli); Candreva (37′ s.t. Damsgaard), Thorsby, Rincón, Sabiri; Quagliarella (20′ s.t. Caputo).

A disposizione: Falcone, Ekdal, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Murru, Somma.

Allenatore: Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Venuti (29′ s.t. Terzic), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira (29′ s.t. Saponara), Duncan (1′ s.t. Maleh); Ikoné (21′ s.t. Callejon), Cabral (21′ s.t. Piatek), N. Gonzalez.

A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Q., Odriozola, Nastasic, Munteanu, Kokorin.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Assistenti: Bindoni di Venezia e Tolfo di Pordenone.

Quarto ufficiale: Miele di Nola.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Paterna di Teramo.

Note: espulso al 49′ s.t. Colley per comportamento non regolamentare; ammoniti al 14′ p.t. Torreira, al 15′ p.t. N. Gonzalez, al 18′ p.t. Vieira, al 24′ s.t. Maleh per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 8′ s.t.; abbonati 9.066 (rateo 116.501 euro), paganti 12.265 (incasso 215.132 euro); terreno di gioco in buone condizioni.