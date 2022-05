La Sampdoria in posa per la foto di squadra 2021/22

Meglio tardi che mai. La Sampdoria 2021/22 andava ritratta al completo in una foto di squadra ufficiale. E così, dopo numerosi rinvii, proprio nell’ultima settimana di allenamenti, il fotografo Simone Arveda è finalmente riuscito a mettere i blucerchiati in posa e a ritrarli negli scatti da tramandare ai posteri. Un modo inedito per chiudere la stagione, con il sorriso e l’obiettivo in tasca; che in fondo è quel che conta davvero.