Giampaolo: «Buon primo tempo, poi è venuta fuori l’Inter»

Un buon primo tempo, poi quando l’Inter ha trovato la rete che ha sbloccato la partita sono emerse le differenze tra le due squadre. Marco Giampaolo analizza così la sfida del “Meazza”, l’ultima della stagione: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, durante il quale la squadra ha tenuto bene il campo: abbiamo corso tanto ma fatto correre anche loro. Nella ripresa invece, dopo l’1-0, abbiamo mollato qualcosa ed è venuta fuori tutta la qualità dei nerazzurri».

Stagione. «La stagione è stata tribolata, questo è fuori discussione – prosegue il mister -. La Sampdoria ha risorse per fare campionati migliori però capita la stagione in cui ti ritrovi a dover lottare per la salvezza e diventa tutto più difficile: devi saper gestire le responsabilità, le pressioni ma devo fare i complimenti alla squadra perché è stata molto brava nel momento topico del campionato ed è riuscita a salvarsi con le proprie forze. Ora comincia la partita del club che dovrà risolvere alcuni questioni, prima di ripartire nel migliore dei modi».