Vieira: «Da questa salvezza ripartiamo per fare meglio»

Si è appena conclusa la Serie A TIM 2021/22. La salvezza conquistata deve rappresentare un nuovo punto di partenza per la Sampdoria, così come per Ronaldo Vieira. Il centrocampista è stato rilanciato da Marco Giampaolo in questo finale di stagione e lui si è fatto trovare pronto. «È stato un campionato difficile – afferma a fine partita il numero 14 -. Abbiamo iniziato male e quando resti invischiato nella parte bassa della classifica non è facile venirne fuori. Tuttavia la squadra ha saputo reagire nella maniera giusta, lottando tutti insieme, con l’aiuto dei nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Questa salvezza rappresenta una ripartenza non solo per la Samp, anche per me».

Obiettivo. «Ad inizio campionato ero fuori per problemi fisici e non è stato facile non poter giocare e aiutare i compagni, soprattutto quando le cose non andavano bene – prosegue Vieira -. Nella seconda parte della stagione è tornato mister Giampaolo che mi aveva sempre sostenuto e aiutato anche durante la sua precedente esperienza sulla nostra panchina: ho superato i guai fisici, ho trovato maggior continuità d’impiego, provando a farmi trovare pronto quando sono stato mandato in campo. Il mio obiettivo? Continuare a migliorare per aiutare la Samp».