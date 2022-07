La Sampdoria abbraccia i tifosi in piazza a Ponte di Legno

La Sampdoria si presenta in piazza XXVII Settembre. Una piacevole tradizione cominciata nel 2015 che si rinnova per la sesta occasione, tre anni dopo l’ultima volta. La Sampdoria è tornata tra la gente e lo ha fatto come sempre in un clima di festa, in cui i tanti tifosi accorsi a Ponte di Legno hanno potuto abbracciare la rosa 2022/23 a disposizione per Marco Giampolo.

Brividi. Dopo i saluti e i ringraziamenti alle istituzioni locali da parte del presidente Marco Lanna, spazio alla presentazione all’americana di tutti i blucerchiati – calciatori, staff tecnico e medico-sanitario – impegnati in Alta Valle Camonica a preparare la stagione che verrà. Accoglienza da brividi, applausi per tutti e un in bocca al lupo grande come il cuore della Sud.