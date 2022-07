Giorno libero: la Sampdoria in gita al ghiacciaio Presena

La Sampdoria fa gruppo ad alta quota. La prima giornata intera di riposo accordata da Marco Giampaolo e staff ha convinto molti blucerchiati ad affrontare insieme, per la seconda annata consecutiva, una bellissima esperienza all’interno di un contesto naturalistico davvero unico.

Gita. Accompagnati dal personale del consorzio Ponte di Legno-Tonale, Fabio Quagliarella e compagni hanno raggiunto – chi in elicottero, chi in cabinovia – il ghiacciaio Presena a 2.700 metri di altezza, salendo poi fino a quota 3.000. Davanti ai nostri ragazzi un panorama mozzafiato: una bella gita da mettere già nelle galleria dei ricordi. Da domani, martedì, si tornerà infatti ad allenarsi al completo per una doppia seduta al centro sportivo di Temù.