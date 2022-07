Un giorno e mezzo di riposo, da lunedì testa alla Reggina

Archiviata l’amichevole in Turchia con il Besiktas, Marco Giampaolo ha concesso ai suoi ragazzi un giorno e mezzo di riposo. Da lunedì pomeriggio infatti la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida casalinga con la Reggina (Serie B), valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2022/23.