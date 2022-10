Doppio tra forza e palla al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

Continua con la prima doppia seduta dell’era Dejan Stankovic la preparazione della Sampdoria alla sfida di lunedì con la Roma (ore 18.30). Ad una mattinata a base di attivazione in palestra e forza sul campo 2 del “Mugnaini” ha fatto seguito un intenso pomeriggio a tutta palla tra torelli, tiri in porta e partitelle in vari spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Omar Colley; programmi di recupero per Manuel De Luca e Harry Winks; terapie per Jeison Murillo. Domani, giovedì, è previsto un unico allenamento pomeridiano.