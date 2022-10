Alla Roma basta Pellegrini: Samp battuta al “Ferraris”

Sampdoria 0

Roma 1

Reti: p.t. 9′ Pellegrini rig.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (1′ s.t. Murru); Léris (1′ s.t. Pussetto), Rincón (14′ s.t. Verre), Villar, Djuricic (29′ s.t. Sabiri); Gabbiadini (14′ s.t. Quagliarella), Caputo.

A disposizione: Contini, Amione, Conti, Vieira, Yepes, Trimboli.

Allenatore: Stankovic.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski (38′ s.t. Karsdorp), Cristante, Camara (24′ s.t. Matic), El Shaarawy (29′ s.t. Spinazzola); Pellegrini; Belotti (39′ s.t. Bove), Abraham (24′ s.t. Zaniolo).

A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Viña, Volpato, Tripi, Tahirovic.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Valeriani di Ravenna e Margani di Latina.

Quarto ufficiale: Serra di Torino.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Peretti di Verona.

Note: ammoniti al 32′ p.t. Ibañez, al 38′ p.t. Rincón, al 20′ s.t. Verre, al 27′ s.t. Pussetto, al 45′ s.t. Colley, al 48′ s.t. Zaniolo per gioco scorretto, al 19′ s.t. Stankovic, al 22′ s.t. Pellegrini per proteste; recupero 4′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 14.561 (rateo 156.413 euro), paganti 6.242 (incasso 134.265 euro); terreno di gioco in buone condizioni.