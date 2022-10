Coppa Italia archiviata, da venerdì si pensa alla Cremonese

Coppa Italia già archiviata. Domattina, venerdì, la Sampdoria si ritroverà infatti al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare la preparazione in vista della partita con la Cremonese, prossimo avversario in campionato dei blucerchiati lunedì allo “Zini” (ore 18.30).