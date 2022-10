Ripresa immediata al “Mugnaini”, sabato nuovo mattutino

Archiviata la Coppa Italia, la Sampdoria si è rimessa immediatamente in moto a Bogliasco per preparare il prossimo impegno di campionato con la Cremonese, in programma lunedì allo “Zini” (ore 18.30). Scarico per i calciatori maggiormente impegnati con l’Ascoli, seduta completa per il resto del gruppo: questo il menù dell’allenamento diretto da Dejan Stankovic e dal suo staff.

Agenda. Lavori differenziati per Bartosz Bereszynski e Omar Colley, mentre Manuel De Luca ed Harry Winks proseguono i rispettivi percorsi di recupero; terapie e fisioterapia infine per Jeison Murillo e Ronaldo Vieira. Domani, sabato, è in agenda un nuovo appuntamento mattutino.