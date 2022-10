Ripresa immediata al “Mugnaini”: sabato sera c’è l’Inter

Non c’è tempo per riposare. Dopo il primo successo in campionato in casa della Cremonese, la Sampdoria domani mattina, martedì, si ritroverà al “Mugnaini” per preparare la sfida con l’Inter, prossimo impegno di Serie A TIM in programma sabato sera al “Meazza” (ore 20.45).