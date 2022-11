Qui Bogliasco: video, tattica e partitelle in vista della Fiorentina

Video-analisi, attivazione con la palla, tattica e torneo finale di partitelle a campo ridotto. Questo il menù del giovedì pomeriggio per la Sampdoria di Dejan Stankovic, alle prese con la preparazione alla sfida casalinga di domenica pomeriggio con la Fiorentina. Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri hanno svolto sedute differenziate; percorsi di recupero per Manuel De Luca ed Harry Winks. Domani, venerdì, i blucerchiati torneranno all’opera in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco.