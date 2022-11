Ripresa immediata a Bogliasco, intervento alla caviglia per Winks

Ripresa immediata per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati con la Fiorentina hanno effettuato una seduta di scarico; seduta regolare sul campo 2 per il resto della rosa. Allenamenti personalizzati per Abdelhamid Sabiri e Valerio Verre; terapie per Andrea Conti e Ignacio Pussetto; convalescenza per Bruno Amione e Nicola Ravaglia; iter di recupero per Manuel De Luca. Domani, martedì, la squadra sosterrà la rifinitura prima di partire in pullman alla volta di Torino.

Intervento. Nel pomeriggio Harry Winks è stato intanto sottoposto, presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, ad intervento di pulizia in artroscopia della caviglia sinistra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal professor Niek Van Dijk, coadiuvato dal dottor Angelo Presta, medico e ortopedico del club. Il calciatore avvierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione.