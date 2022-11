Qatar 2022: tre blucerchiati convocati per la Coppa del Mondo

Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri. Sono questi i tre calciatori della Sampdoria ufficialmente convocati dalle rispettive nazionali per la prossima Coppa del Mondo FIFA, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022.

Polonia. Bereszynski debutterà con la Polonia nella sfida con il Messico martedì 22 novembre (ore 17.00), per proseguire il percorso nel Gruppo C con Arabia Saudita e Argentina rispettivamente sabato 26 (ore 14.00) e mercoledì 30 novembre (ore 20.00).

Serbia. Esordio di fuoco invece per la Serbia di Djuricic che giovedì 24 novembre se la vedrà con il Brasile (ore 20.00) nella prima giornata del Gruppo G che vedrà la successivamente impegnata con Camerun (lunedì 28 novembre, ore 11.00) e Svizzera (venerdì 2 dicembre, ore 20.00).

Marocco. Sabiri e il Marocco inizieranno l’avventura nel Gruppo F affrontando la Croazia mercoledì 27 novembre (ore 11.00), per proseguire poi con le sfide con Belgio (domenica 27 novembre, ore 14.00) e Canada (giovedì 1° dicembre, ore 16.00)