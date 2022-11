FIFA World Cup Qatar 2022: Bereszynski batte l’Arabia Saudita

Prende una piega positiva la FIFA World Cup Qatar 2022 di Bartosz Bereszynski. All’“Education City Stadium” di Doha la Polonia ha infatti battuto per 2-0 (39′ Zielinski, 82′ Lewandowski) conquistando con 4 punti la momentanea vetta del Gruppo C in attesa della sfida tra Messico e Argentina. Per il blucerchiato – ancora titolare come terzino sinistro e in campo per l’intero incontro – e i suoi compagni sarà decisivo lo scontro con la stessa Argentina, in programma martedì 30 novembre.