FIFA World Cup Qatar 2022: Djuricic in campo nel 3-3 con il Camerun

Pari rocambolesco con il Camerun per la Serbia di Filip Djuricic – inizialmente in panchina e subentrato a Kostic al 92′ – nella seconda gara della FIFA World Cup Qatar 2022. Al “Janoub Stadium” di Al Wakrah, le Aquile Bianche vanno prima sotto, si portano sul momentaneo 3-1 ma vengono agganciate dai Leoni Indomabili, pareggiando 3-3. Un punto che scontenta entrambe le squadre e affievolisce le speranze di qualificazione di Djuricic e compagni, chiamati a battere obbligatoriamente la Svizzera venerdì 2 dicembre per sperare nel passaggio del turno.