FIFA World Cup Qatar 2022: impresa Marocco, Sabiri ai quarti

L’avventura mondiale di Abdelhamid Sabiri continua. All'”Education City Stadium” di Doha, ci sono voluti i calci di rigore per decidere chi tra Marocco e Spagna avrebbe continuato la FIFA World Cup Qatar 2022. Dopo 120 minuti a reti inviolate, dagli undici metri i Leoni dell’Atlante si sono dimostrati più freddi delle Furie Rosse, aggiudicandosi l’ottavo di finale per 3-0 e staccando il pass per i quarti dove incontreranno la vincente di Portogallo-Svizzera. Per il centrocampista blucerchiato – inizialmente in panchina, subentrato all’82’ e a segno dagli undici metri – una prova più che convincente e il sogno iridato continua.