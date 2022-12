Italia in Turchia: il console e l’Ambasciata in visita alla Samp

Visita istituzionale e diplomatica per la Sampdoria. Al termine dell’allenamento mattutino al Calista Sports Center di Kadriye la delegazione blucerchiata ha avuto il piacere di ricevere Valerio Giorgio, console d’Italia a Izmir, e Gianluca Guerriero, primo segretario dell’Ambasciata italiana ad Ankara. Per l’occasione i due hanno consegnato al coordinatore tecnico Mattia Baldini una targa commemorativa dell’incontro – utile a rinsaldare lo storico legame culturale e commerciale tra la città di Genova e la Turchia -, scattando inoltre alcune foto-ricordo in compagnia dei calciatori.