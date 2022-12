FIFA World Cup Qatar 2022: Marocco-show, Sabiri in semifinale

Il Marocco continua a stupire. Vera e propria rivelazione della FIFA World Cup Qatar 2022, i Leoni dell’Atlante superano di misura, 1-0 (42′ En Nesyri), il Portogallo nel quarto di finale andato in scena all'”Al Thumama Stadium” di Doha e staccano il pass per la semifinale, dove affronteranno la vincente tra Inghilterra e Francia. Il blucerchiato Abdelhamid Sabiri ha assistito dalla panchina allo storico successo ma si candida a scendere in campo nella sfida in programma mercoledì 14 dicembre.