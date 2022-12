Mattutino intenso a Kadriye, domenica test con il Galaxy

Un unico allenamento ma particolarmente intenso per la Sampdoria: prevenzione in palestra, sfide a pallamano e partitelle, prima in spazi ridotti, poi a metà campo. Questo il programma mattutino stilato da Dejan Stankovic e staff sotto al Calista Sports Center di Kadriye, dove domattina, domenica, i blucerchiati sosterranno un’altra seduta prima del test amichevole pomeridiano con i sudafricani del TS Galaxy (calcio d’inizio alle 17.30 locali, le 15.30 in Italia, diretta DAZN).