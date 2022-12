Qui Kadriye: forza, tattica e partitelle per i blucerchiati

Un’unica seduta ma particolarmente intensa. Forza, mobilità e flessibilità tra palestra e campo, esercitazioni tattiche per la fase offensiva e mini torneo di partitelle con sponde in spazi ridotti. Questo il programma mattutino seguito dalla Sampdoria al Calista Sports Center di Kadriye, al termine del quale Dejan Stankovic e Nenad Sakic hanno salutato il gruppo per volare a Roma, dove parteciperanno ai funerali di Sinisa Mihajlovic. Individuali sul campo per Omar Colley e Harry Winks; terapie per Nikita Contini e Andrea Conti. Quest’ultimo rientrerà in Italia per eseguire una serie di controlli clinici. Domani, lunedì, l’ultima settimana del ritiro invernale dei blucerchiati in Turchia comincerà con un allenamento pomeridiano.