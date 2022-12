Qui Kadriye: esercitazioni tattiche in vista di Samp-Kaysar

Ultimo allenamento in Turchia per la Sampdoria. Al Calista Sports Center di Kadriye i blucerchiati hanno svolto una seduta incentrata soprattutto su esercitazioni tattiche e calci piazzati in vista del test di domani, venerdì, con i kazaki del Kaysar (ore 11.00 locali, le 9.00 in Italia), amichevole che chiuderà il ritiro invernale. Piscina per Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira; riposo per Valerio Verre, ancora influenzato. Dopo aver lavorato sul campo in mattinata Harry Winks ha salutato staff e compagni e ha fatto ritorno in Inghilterra con un giorno d’anticipo, essendo ancora esentato dalla partita.