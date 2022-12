Concluso il ritiro in Turchia, il 27 dicembre la ripresa a Bogliasco

Archiviata con una vittoria la quarta e ultima amichevole in Turchia, la Sampdoria è pronta a rientrare in Italia. Nel pomeriggio i blucerchiati concluderanno il ritiro invernale partendo dall’aeroporto di Antalya in direzione Genova. All’arrivo il rompete le righe natalizio: Dejan Stankovic e staff hanno dato appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco per il 27 dicembre.