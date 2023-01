Lammers: «Contento e orgoglioso, voglio aiutare la Sampdoria»

«Le prime impressioni sono positive, tutti nel club mi hanno aiutato fin da subito per farmi già sentire a casa. Sono molto felice di questo e non vedo l’ora che ricomincino le partite». Anno nuovo, vita nuova. E Sam Lammers non nasconde la propria soddisfazione da neo-blucerchiato. «Sono contento e orgoglioso di giocare in questa bellissima società – rivela il venticinquenne -, c’è una grande storia alle spalle: mi auguro di aiutare la Sampdoria a rimanere in Serie A, la categoria che le compete».

Importante. I precedenti tra Doria e Paesi Bassi non possono lasciare indifferenti. «Gullit e Seedorf sono stati calciatori straordinari e ovviamente sono molto famosi da noi – spiega -. Venire qui dopo di loro è uno stimolo: loro sono stati dei campioni, io vorrei migliorare e diventare un giocatore importante per questi colori. Il mister? Ha cercato di spiegarmi in fretta lo stile di gioco e cosa si aspetta da me. Io penso di essere un attaccante tecnico, che gioca con la squadra e che può calciare con entrambi i piedi. Spero di segnare molti gol e di celebrarli con i nostri tifosi».