La Samp riparte col botto: Sassuolo battuto al “Mapei”

Per il match report completo della sfida tra neroverdi e blucerchiati clicca qui.

Sassuolo 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 26′ Gabbiadini, 28′ Augello; s.t. 19′ Berardi rig.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (36′ s.t. Alvarez), Henrique, Thorstvedt (1′ s.t. Traorè); Berardi (42′ s.t. Ceide), Pinamonti (36′ s.t. Defrel), Laurienté.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Obiang, Antiste, Romagna, Erlic, D’Andrea, Kyriakopoulos.

Allenatore: Dionisi.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Amione (27′ s.t. Murru); Léris, Vieira, Rincón, Augello; Verre (43′ s.t. Murillo); Gabbiadini, Lammers (27′ s.t. Montevago).

A disposizione: Contini, Ravaglia, Villar, Yepes, Malagrida, Villa, Montevago, Paoletti, Trimboli.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Dei Giudici e Margani di Latina.

Quarto ufficiale: Zufferli di Udine.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 37′ p.t. Vieira, al 14′ s.t. Amione, al 34′ s.t. Montevago per gioco scorretto, al 13′ s.t. Berardi per proteste, al 41′ s.t. Rogerio per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.