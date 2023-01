Ripresa mattutina al “Mugnaini”, venerdì si replica

La Sampdoria è tornata ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati hanno sostenuto una seduta a due velocità. Da una parte i maggiormente impiegati a Reggio Emilia, alle prese con lavori prettamente di scarico; dall’altra il resto del gruppo, compresi Abdelhamid Sabiri e per buona parte Harry Winks, impegnato in un allenamento completo. Differenziati sul campo per Omar Colley, Manuel De Luca e Ignacio Pussetto; programmi di recupero per Andrea Conti e Fabio Quagliarella. Domani, venerdì, si replica al mattino.