Pronta ripresa al “Mugnaini”: giovedì c’è la Coppa Italia

Archiviata la sconfitta interna con il Napoli, la Sampdoria, domani mattina, lunedì, si rimetterà subito in moto al “Mugnaini” per preparare gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa con la Fiorentina, in programma giovedì al “Franchi” (ore 18.00).