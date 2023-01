Ripresa immediata al “Mugnaini”: lunedì c’è l’Empoli

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa per mano della Fiorentina, la Sampdoria, domani mattina, venerdì, si ritroverà al “Mugnaini” per preparare il prossimo impegno di Serie A TIM con l’Empoli, in programma lunedì al “Castellani” (ore 20.45).