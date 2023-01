Prima a Bogliasco per Turk, sabato altro mattutino

Ripresa mattutina per la Sampdoria, reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. I maggiormente impiegati al “Franchi” si sono cimentati in lavori di scarico tra palestra e campo 2 del “Mugnaini”; il resto dei blucerchiati disponibili – tra cui Ignacio Pussetto – ha svolto una seduta completa sul campo 1. Prima sessione con il gruppo per l’ultimo arrivato, il portiere Martin Turk. Individuali per Andrea Conti, Manuel De Luca, Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella; cure per Nicola Murru e Simone Trimboli. Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera per un altro allenamento mattutino.