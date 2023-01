Palla a mano e partitelle alla ripresa, giovedì mattutino

La Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco in vista della sfida con l’Udinese, in programma domenica al “Ferraris” (ore 12.30). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta pomeridiana caratterizzata da una prima fase di attivazione in palestra, quindi riscaldamento atletico sul campo, palla a mano e una serie di partitelle ad alta intensità in spazi ridotti. Anche Nicola Murru, Fabio Quagliarella e Ignacio Pussetto si sono allenati con il gruppo. Sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani, giovedì, è in programma un allenamento mattutino.