Palestra e tecnico-tattico sul campo, venerdì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida con l’Udinese. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina a Bogliasco, dividendo dapprima la squadra in due gruppi per svolgere lavori di forza in palestra, quindi tutti sul campo 1 del “Mugnaini” per dedicarsi alla tecnica e alla tattica. Sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani, venerdì, è in programma una nuova seduta mattutina.