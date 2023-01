Un giorno e mezzo di riposo, si riprende martedì pomeriggio

Un giorno e mezzo di riposo per smaltire la rabbia e la delusione per la sconfitta con l’Udinese, poi, martedì pomeriggio, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la trasferta di sabato a Bergamo in casa dell’Atalanta. Da valutare le condizioni di Omar Colley e Abdelhamid Sabiri, usciti anzitempo dalla sfida di Marassi.