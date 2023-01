Prima a Bogliasco per Cuisance e Günter, mercoledì mattutino

Sotto il sole di Bogliasco la Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista del Monday Night in casa del Monza. Prima seduta sul campo 1 del “Mugnaini” per i nuovi arrivati Michaël Cuisance e Koray Günter, già completamente in gruppo nella seduta mista predisposta da Dejan Stankovic e staff. Differenziati per Omar Colley, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri; percorsi di recupero per Andrea Conti e Manuel De Luca. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione mattutina.