Forza e tecnico-tattico, venerdì nuovo mattutino

Allenamento mattutino per la Sampdoria a Bogliasco. Sul campo 1 del “Mugnaini” Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su lavori di forza, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale ad alta intensità durante la quale Sam Lammers ha subito una botta alla caviglia che lo ha costretto a concludere la seduta anticipatamente. Per quanto riguarda i singoli, sessioni differenziate per Andrea Conti, Filip Djuricic, Jeison Murillo e Emirhan Ilkhan. Percorso riabilitativo invece per Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, la squadra tornerà ad allenarsi al mattino.