Un giorno e mezzo di pausa, si riprende martedì pomeriggio

Smaltita la delusione per la sconfitta con la Juventus, la Sampdoria osserverà un giorno e mezzo di pausa prima di ritrovarsi martedì pomeriggio, al “Mugnaini”, per iniziare a preparare il prossimo impegno con l’Hellas Verona, match valido quale 27.a giornata di Serie A TIM e in programma domenica al “Ferraris” (ore 12.30).