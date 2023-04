Keep Racism Out: Audero incontra i ragazzi della Junior TIM Cup

Riecco a Genova la Junior TIM Cup, il torneo giovanile di calcio a 7 riservato a giovani under 14, promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano e giunto ormai alla sua 10.a edizione. Fratellanza, integrazione ed accoglienza: i valori del calcio oratoriale sono tornati sotto i riflettori tra i ragazzi della Parrocchia S.S. Annunziata del Chiappeto che hanno ricevuto la visita di un campione della Sampdoria.

Impegno. Il portiere blucerchiato Emil Audero è stato infatti il protagonista dell’incontro, caratterizzato dall’impegno a sostegno della campagna Keep Racism Out, promossa per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo fuori dagli stadi, sensibilizzando gli appassionati di calcio, specie i più giovani, a combattere ogni forma di discriminazione e di intolleranza.