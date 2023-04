Ventitré i convocati di Stankovic per Lecce-Sampdoria

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 23 blucerchiati per la trasferta di Lecce in programma domani, domenica, al “Via del Mare” (ore 12.30). Prima chiamata per il portiere della Primavera Federico Zorzi (numero 39). Non compaiono nella lista invece Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Lorenzo Malagrida, Ignacio Pussetto e Gerard Yepes. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Turk, Zorzi.

Difensori: Amione, Augello, Günter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.