Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Continua a Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della sfida con lo Spezia. Nella seduta odierna al “Mugnaini”, Dejan Stankovic e il suo staff hanno sottoposto la squadra ad una seduta incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche. Differenziati per Andrea Conti e Manuel De Luca; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, nuovo mattutino.