Impariamo allo stadio: Rincón al primo appuntamento del 2023

Torna Impariamo allo stadio: l’appuntamento U.C. Sampdoria dedicato ai bambini e alle bambine delle scuole primarie del Comune di Genova con lo scopo di promuovere i valori fondanti del calcio, dell’educazione e del fair play. Il format – giunto alla diciannovesima edizione – prevede un tour del “Ferraris” attraverso il quale i piccoli studenti possono scoprire e imparare diversi aspetti del gioco del calcio e non solo, grazie alla collaborazione stretta dalla società blucerchiata con la sezione AIA di Genova e la Polizia Ferroviaria.

Sinergia. «Un progetto che mette al centro i valori autentici dello sport, espressi non solo da chi abitualmente vediamo sotto i riflettori, come i calciatori ma anche dagli arbitri, dai medici del settore giovanile e da tutti coloro i quali hanno permesso di far scoprire agli alunni il nostro stadio in maniera originale e inconsueta», ha dichiarato a margine dell’evento l’assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, che ha contribuito a creare una sinergia tra U.C. Sampdoria e il Municipio 3 (presente con il consigliere delegato allo sport Francesco Libello) per incentivare la presenza delle scuole del territorio più limitrofo al “Ferraris”.

Ospite. Tribuna, panchina, spogliatoi, sala stampa e magazzino. Ogni angolo dello stadio di Marassi, anche quelli normalmente celati agli occhi dei tifosi, è stato al centro della visita guidata riservata ai ragazzi delle elementari genovesi. Al primo incontro del 2023 hanno preso parte quattro classi delle scuole “Marconi” (V A e V B), “Solari” (IV A) e “Papa Giovanni” (IV B) che hanno tempestato di domande Tomás Rincón, ospite d’onore della mattinata. Il centrocampista ha raccontato agli alunni alcuni aneddoti della sua lunga carriera, firmato autografi e posato per selfie e foto ricordo.