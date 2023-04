Palestra e possessi alla ripresa, mercoledì mattutino

La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista della sfida con la Fiorentina, in programma domenica all'”Franchi” di Firenze (ore 18.00). Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta pomeridiana caratterizzata da una prima fase di attivazione in palestra, quindi lavoro aerobico sul campo 2 del “Mugnaini” alternato a esercitazioni tecniche finalizzate al possesso palla. Cure per Bram Nuytinck e Gerard Yepes; sessioni differenziate invece per Andrea Conti e Manuel De Luca. Proseguono i rispettivi programmi di recupero Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino.